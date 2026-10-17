VVG in districtsbeker pas in slotfase voorbij Lycurgus

Matchwinner Jord Blokker trekt een Lycurgus speler aan zijn shirt (foto Martijn Minnema)

VV Groningen is dankzij en 2-1 zege op Lycurgus door naar de tweede ronde in de knockout fase. Pas toen de sterkhouders van de bank kwamen wist VVG het verschil te maken.

Met VV Groningen en Lycurgus stonden de nummers twee uit 4F en 4E tegenover elkaar. VVG maakte vorige week nog indruk door bij koploper Oosterparkers met 7-0 te winnen. Vanmiddag maakte VVG veel minder indruk, het mocht blij zijn dat het voor rust betere Lycurgus niet met een voorsprong aan de thee ging. Het dichtstbij de 0-1 kwam Lycurgus toen Jeremiah Ridderbusch tegen de lat schoot. In de nasleep van die aanval leek Lycurgus alsnog te gaan scoren maar de VVG doelman redde knap met de voet op een vrije schietkans van dichtbij. Tien minuten later was Lycurgus opnieuw dichtbij, nu werd de bal na een corner van dichtbij hoog over geschoten. Ook daarna en daarvoor waren de beste kansen en mogelijkheden voor Lycurgus.

VVG begon zonder Jelle Wagenaar, Yoshua st Juste, Kevin Bakels, Simon Schreiber en Jivan Vroom. Behalve St Juste en Vroom vielen ze na rust gaandeweg de wedstrijd allemaal in. Dat was ook nodig want negen minuten na rust had Lycurgus dan toch de leiding genomen, met een fraai schot in de verre hoek kwamen ze op 0-1.

Met de sterkhouders in de ploeg kwam VVG beter in de wedstrijd. Toen Lycurgus tien minuten met 9 man verder moest nadat twee spelers bij een vrije trap tegen geel kregen (hetgeen in de beker een tijdstraf oplevert) profiteerde VVG van de overtal situatie. Stefan Bolt schoot in de 72’ minuut in de verre hoek raak, 1-1.

Ook toen het weer 10 tegen 11 (ook VVG’er Ian van Schijndel kreeg geel en een tijdstraf) en 11 tegen 11 was bleef VVG de bovenliggende partij in het laatste kwart. Al ontliep het elkaar ook weer niet zoveel, ook Lycurgus bleef dreigend. Maar na vier minuten in de blessuretijd was het toch VVG wat op voorsprong kwam. Nadat beide clubs een buitenspelgoal geannuleerd hadden zien worden tikte Jord Blokker van dichtbij de 2-1 binnen. De scheidsrechter liet uiteindelijk 10 minuten doorspelen maar in die overvloedige blessuretijd wist Lycurgus er geen strafschoppenserie meer uit te halen. VVG is daarmee door naar de volgende ronde, Lycurgus kan zich op de competitie richten.