VV Groningen boekt monsterzege in topper tegen Oosterparkers

Youri Kleve in balbezit namens VVG in de topper tegen Oosterparkers (foto Martijn Minnema)

Aan de zegereeks van Oosterparkers is vanmiddag in de topper tegen VV Groningen hardhandig een eind gekomen. De koploper ging op eigen veld met 0-7 onderuit tegen de vanmiddag oppermachtige nummer drie uit de vierde klasse F.

Oosterparkers begon de topper tegen VV Groningen met 12 uit 4 en een doelsaldo van 26-3.

VVG stond op 9 punten na vier wedstrijden nadat ze in de eerste speelronde een bizarre nederlaag leden. Tegen Holwierde werd een 2-0 voorsprong in de laatste vijf minuten weggegeven, het duel eindigde nog in 2-3. Met het na vier wedstrijden nog foutloze duo Oosterparkers en Poolster als volgende opponenten was het voor VVG nu al zaak om te winnen om bij te blijven. Dat was te zien, een zeer scherp VVG was heer en meester en de hele wedstrijd sneller en feller.

De sterkste speler van Oosterparkers, Luciano Carty, werd onschadelijk gemaakt met een dubbele dekking maar ook de rest van de Oosterparkers hadden een totale off day. In 90 minuten werd het geen enkele keer echt gevaarlijk. Vanaf minuut 1 was VVG de betere en dat leidde na 12 minuten dan ook tot een onvermijdelijke voorsprong. Jord Blokker kopte uit een voorzet de 0-1 binnen. Eigenlijk was de topper halverwege de eerste helft al beslist. Kort achter elkaar maakten Kevin Bakels ( van richting verandert schot) en Jord Blokker (na een fraaie dieptepass 1 op 1 met de keeper) er 0-3 van.

VVG verzuimde voor rust verder afstand te nemen maar kwam geen moment meer in de problemen. Het speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen waar Oosterparkers juist aan zijn verreweg slechtste wedstrijd bezig was. VVG was Oosterparkers op alle fronten de baas en waar de thuisclub eerder een paar hele dikke zeges had geboekt werd het in de tweede helft naar een monsternederlaag gespeeld. Youri Kleve schoot uit een lastige hoek de 0-4 binnen, negen minuten later trof Jelle Wagenaar van afstand met een droog schot doel, 0-5. Weer twee minuten later viel de 0-6, Blokker met zijn derde op aangeven van Bakels. Vijf minuten voor tijd pikte Ashraf Hezam een terugspeelbal op en maakte er 0-7 van. Tussendoor werd nog een VVG treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Het bericht dat Poolster ook op verlies stond en dat VVG met nog een treffer zelfs de koppositie zou pakken leidde nog tot een slotoffensief, VVG kwam nog dichtbij de 0-8 maar uiteindelijk bleef dat Oosterparkers bespaard. Ze behouden de koppositie, met 2 doelpunten voorsprong op VVG, maar de nummer twee heeft zijn visitekaartje vanmiddag wel ondubbelzinnig laten zien.

Volgende week is het bekervoetbal, VVG treft dan Lycurgus, de nummer twee uit 4E. Oosterparkers speelt ook thuis, tegen derde klasser VEV’67, dat staat dertiende. De week daarna dus weer een topper voor VVG, thuis tegen nummer drie Poolster. Oosterparkers gaat op bezoek bij nummer vier SIOS.

Oosterparkers, VVG en Poolster staan op 12 punten, SIOS heeft 9 punten.

OOSTERPARKERS – VV GRONINGEN 0-7 (0-3)

13. 0-1 Blokker, 22. Bakels 0-2, 24. Blokker 0-3, 58. Kleve 0-4, 67. Wagenaar 0-5, 69. Blokker 0-6, 85. Hezam 0-7

Toeschouwers 150