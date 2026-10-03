Vrouwen FC Groningen winnen ook zesde wedstrijd

Foto Andor Heij. Atty Eelkema trainer vrouwen FC Groningen.

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond in Oudehaske met 4-0 gewonnen van Jong Heerenveen.

Rikke Fleischer opende al na 9 minuten de score. Na 20 minuten viel de tweede. Na een actie van Nonna de Vries hoefde Femke Drenth alleen maar binnen te tikken.

Na de pauze voerde FC Groningen de score verder op. Op aangeven van Lyanne Iedema schoot Hanna Stallmann in de 55e minuut de derde binnen. Renee Huizinga knalde vanaf de rand van het strafschopgebied in de 80e minuut de 4-0 eindstand op het bord.

FC Groningen won tot nu toe alles en heeft 18 punten uit 6 duels. Dat zijn er 8 meer dan Jong Heerenveen en Jong ADO Den Haag,