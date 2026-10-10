Vrouwen FC Groningen bereiken play-offs voor promotie naar eerste divisie

Foto: Andor Heij. FC Groningen vrouwen - Jong Feyenoord

De vrouwen van FC Groningen hebben zaterdagavond in het Esserbergstadion, met nog drie wedstrijden te gaan, nu al de play-offs bereikt voor twee plekken in de eerste divisie.

FC Groningen versloeg Jong Hera United uit Amsterdam met 4-1 en won daarmee ook de zevende wedstrijd. Voor de pauze scoorde Lisanne Dik, Na rust tilden Femke Drenth en Renee Huizinga de stand naar 3-0. Nadat Hera United tegen scoorde benutte Minke Marlou Lakens een strafschop.

Regels play-offs gunstig voor FC Groningen

Door de regels die de KNVB voor de play-offs heeft bedacht kan het toetje voor FC Groningen een formaliteit betekenen. De eerste twee van de eerste divisie A en B doen mee. De punten die tegen de eerste vier in de reguliere competitie gehaald zijn gaan mee naar die play-offs. Dat is een halve competitie van drie wedstrijden.

FC Groningen heeft nu al een straatlengte voorsprong op de andere clubs in de tweede divisie A en ook op die in de tweede divisie B. De grootste kanshebbers, De Graafschap en Go Ahead Eagles, hebben namelijk al behoorlijk wat punten laten liggen.