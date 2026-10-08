Vrijdag wisselvallig met een krachtige wind

Foto: Joris van Tweel

Komende dagen verlopen herfstachtig met buien en een stevige wind. Na het weekend is er meer zon en stijgt de temperatuur licht.

Door Johan Kamphuis

Vrijdagochtend valt er af en toe lichte regen. In de middag is het eerst droog maar volgen later buien. Ook komende avond en nacht vallen er enkele buien met daarbij ene kleine kans op een slag onweer. Het wordt 16 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Zaterdag zijn er regelmatig buien actief en waait er een stevige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5. Het wordt ongeveer 13 graden.

Ook zondag vallen er buien en is het iets aan de frisse kant bij 12 tot 13 graden. De westenwind is matig, soms vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Na het weekend draait de wind naar het zuiden. De zon gaat weer vaker schijnen, het blijft droog en het wordt opnieuw warmer met op beide dagen een maximumtemperatuur van rond de 16 of 17 graden.