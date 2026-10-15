Vrijdag eerst zon, later kans op een bui

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Vrijdag is er eerst af en toe zon, maar de bewolking wordt snel dikker. In de loop van de ochtend kan er al een spatje regen vallen.

Door Johan Kamphuis

In de loop van de middag neemt de kans op een bui verder toe. Het wordt 18 graden bij een matige van zuid naar noordwest draaiende wind, windkracht 3 tot 4.

Zaterdag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Met 13 graden als maximumtemperatuur is het een stuk minder zacht. De noordenwind is matig, windkracht 4. In de nacht volgt wat regen bij 10 graden.

Zondag is er veel bewolking en vooral ’s ochtends kan er wat lichte regen vallen. In de middag breekt er vanuit het oosten soms een waterig zonnetje door. Het is een tikje waterkoud bij 12 of 13 graden en er waait een stevige noordoostenwind, windkracht 4.

Na het weekend wordt het een paar dagen droog, breekt de zon af en toe door en liggen de temperaturen met 12 graden rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. De nachten worden frisser en komen uit tussen 5 en 8 graden.

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