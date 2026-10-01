Vrijdag droog en af en toe zonnig

Foto: Tineke Kooijinga

Groningen gaat een stabiel weekeinde tegemoet. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis worden de komende dagen gekenmerkt door perioden met zon, bewolking en een blauwe lucht.

“Vrijdag gaandeweg de ochtend en in de middag zijn er perioden met zon en blijft het droog. Het wordt 20 graden bij een zwakke wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 2. Komende nacht blijft het droog en koelt het af tot rond 10 graden.

Zaterdag is er bewolking en schijnt en er af en toe een waterig zonnetje. Het wordt 20 graden en het blijft droog bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3.

Zondag is het iets minder warm bij 28 graden en verder zijn de veranderingen niet zo groot.

Voor de lange termijn kunt u kijken op de weerpagina of beluister om 8:50 het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.”