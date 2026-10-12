Vorig jaar 6,4 procent meer abortussen in Groningen

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Het aantal abortussen in de provincie Groningen is in 2025 met 6,4 procent gestegen. Dat blijkt uit een jaarrapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De stijging in Groningen was daarmee iets groter dan landelijk, waar het aantal abortussen met 1,25 procent toenam.

In totaal werden in de provincie vorig jaar 1.517 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, tegenover de 1.426 in 2024. Ook het aantal abortussen per duizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd nam in Groningen toe. Dat cijfer steeg van 9,5 in 2024 naar 10,3 in 2025. Bij 56 zwangerschapsafbrekingen ging het om het tweede trimester van de zwangerschap.

Van de 1.517 zwangerschapsafbrekingen in Groningen vond het grootste aandeel plaats in de abortuskliniek in Stad. Daarnaast werd er 64 keer een ingreep gedaan in de zwangerschap in één van de Groningse ziekenhuizen. Daarnaast deden huisartsen in Groningen dertien abortussen, door de abortuspil voor te schrijven. Dat is pas sinds vorig jaar een optie.

Landelijk vonden in 2025 bijna 40.000 abortussen plaats, 493 meer dan een jaar eerder. De meeste zwangerschapsafbrekingen vonden plaats bij vrouwen van 25 tot en met 34 jaar. Het aantal abortussen bij tieners onder de twintig jaar steeg tot ruim 3.000. De Inspectie geeft zelf geen verklaring voor de doorlopende stijging van het aantal abortussen.