Voorzitter voedselbank: “Durf de stap te nemen en zet de schaamte opzij”

Foto: Wolter Deelman

Vandaag opent de Voedselbank Gemeente Groningen de deuren voor publiek. Bezoekers kunnen een kijkje nemen, kennismaken met de vrijwilligers en ontdekken hoe de organisatie werkt. Ook mensen die misschien zelf hulp kunnen gebruiken, zijn welkom.



Voorzitter Elly Pastoor was te gast in de OOG Ochtendshow om te vertellen over de opendag en het belang van de voedselbank:

In de gemeente Groningen worden ruim 1200 monden gevoed dankzij de Voedselbank. Dat betekent dat er elke week ruim 580 huishoudens, waarvan één derde met kinderen, bij Elly Pastoor en haar collega’s langskomen.

Meer mensen bereiken

Met de opendag wil de organisatie laten zien dat de Voedselbank open is voor iedereen die dat nodig heeft. Pastoor vermoedt namelijk dat nog niet iedereen die baat heeft bij wat extra hulp in de huishouding, de Voedselbank al heeft bereikt. Ook wil de organisatie laten zien hoe ze te werk gaan. Een groot misverstand dat veel mensen hebben is dat de klanten een boodschappenpakket krijgen en het daar mee moeten doen. De Voedselbank is meer een winkel, de mensen krijgen een winkelkarretje en mogen zelf bedenken welke producten ze mee willen nemen en welke producten ze willen laten staan.

Honderdzestig vrijwilligers

Er komt veel kijken bij de dagelijkse organisatie van de Voedselbank. Ruim honderdzestig vrijwilligers, “Niemand krijgt betaald”, benadrukt Pastoor, zorgen dagelijks voor het reilen en zeilen. Zo gaan er elke ochtend chauffeurs langs de supermarkten om daar alles wat overgebleven is op te halen. Door het hele land is er contact met organisaties die voedselbanken ondersteunen. Er is zelfs een boer in Oost-Groningen die groente teelt voor de Voedselbank. Ook hebben voedselbanken onderling contact en doen ze aan ruilhandel. Een overschot aan aardappelen wordt, bijvoorbeeld, geruild voor een overschot aan vlees elders in het land. Zaterdag staan de deuren open en gaan de vrijwilligers in op vragen die bezoekers hebben en vertellen ze het verhaal van de Voedselbank.

Wees welkom

Voor iedereen die wel naar de Voedselbank zou willen, maar nog twijfels heeft of niet durft, drukt Pastoor ons op het hart: “Durf de stap te nemen, zet de schaamte opzij”. “Gebruik ons en kom naar ons toe”. En ze vult aan dat veel mensen die hier al zijn zeggen dat ze wilden dat ze de stap eerder hadden genomen.

Vandaag gaan de deuren open aan de Ulgersmaweg 57. Bezoekers zijn welkom tussen 10:00 en 14:00.