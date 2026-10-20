Voormalige dierenwinkel aan Hereweg wordt opnieuw een supermarkt

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In het pand aan de Hereweg 53 in Groningen komt opnieuw een supermarkt. Dat werd deze week duidelijk, omdat de gemeente ruimte wil maken voor de bevoorrading door een deel van de busbaan op te heffen.

Welke supermarkt intrek neemt in het pand, is nog niet bekendgemaakt. In het pand zat voorheen dierenwinkel JUGRO de Diersuper. De eigenaren maakten bijna twee jaar geleden bekend dat ze de winkel na bijna 22 jaar aan het einde van het jaar sloten. In het pand zat, voor de komst van de dierenwinkel rond de eeuwwisseling, ook al een vestiging van de inmiddels verdwenen supermarktketen Edah.

Om ruimte te maken voor lossende vrachtwagens bij de supermarkt, verdwijnt de busbaan tussen de Rabenhauptstraat en de Vechtstraat. Volgens de gemeente rijden er tegenwoordig bijna geen bussen meer over dit deel van de Hereweg. De Barestraat, waar de dierenwinkel goederen ontving, is te smal voor grote vrachtwagens van supermarkten. Met de nieuwe laad- en losplaats wil de gemeente voorkomen dat vrachtwagens de straat blokkeren of gevaarlijke manoeuvres maken.