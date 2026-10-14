Oud-burgemeester Koen Schuiling krijgt ook in hoger beroep 250 euro boete

Foto: Willem Poppes

Oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen krijgt ook in hoger beroep een boete van 250 euro voor schennis van de eerbaarheid. Het gerechtshof in Zwolle vindt bewezen dat hij in maart 2024 tijdens het rijden op de A7 masturbeerde naast een vrachtwagen.

De rechtbank legde Schuiling in maart 2025 ook al een boete van 250 euro op. Schuiling ontkent de aantijging en ging tegen de uitspraak in beroep, maar het hof komt nu tot dezelfde straf. Het hof vindt de verklaring van de vrachtwagenchauffeur betrouwbaar. Die zag Schuiling met zijn broek omlaag achter het stuur zitten en masturberen. De binnenverlichting van zijn rode Saab brandde. Ook een geluidsopname van de confrontatie na het incident ondersteunt delen van de verklaring.

Het hof neemt daarnaast de verklaring van Schuiling zelf ook mee in het oordeel. Schuiling bevestigde dat hij die avond op de A7 reed, de binnenverlichting aan had en met ontbloot bovenlichaam achter het stuur zat. De oud-burgemeester verklaarde echter dat hij dat deed vanwege zijn medische toestand. Schuiling verklaarde dat hij plotseling hevige pijn voelde en daarom zijn broek losmaakte en zijn buik masseerde.

Het hof houdt rekening met mogelijke restklachten na eerdere medische behandelingen, maar vindt dat geen overtuigende verklaring voor zijn gedrag. Volgens het hof wist Schuiling dat andere weggebruikers hem konden zien. Ook zijn rijgedrag na het incident, waarbij hij afwisselend sneller en langzamer reed en de vrachtwagen later volgde, woog voor het hof mee.

Daarom houdt het hof vast aan dezelfde straf: een boete van 250 euro. Als hij niet betaalt en de boete niet kan worden geïnd, kan hij twee dagen vervangende hechtenis krijgen. Het hof ziet geen reden om de boete te verlagen. Schuiling heeft geen eerdere onherroepelijke veroordelingen, maar de gevolgen van de zaak voor hem als bekende bestuurder zijn volgens het hof geen reden voor een lagere straf.