‘Volledige bestuur Accare vertrokken na conflict met raad van toezicht’

De poli van Accare aan de Nieuwe Stationsweg in Haren - Foto via Google Maps Streetview

De volledige raad van bestuur van Accare, de noordelijke instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie met twee locaties in onze gemeente, is vertrokken na een hoogoplopend conflict met de raad van toezicht. Dat meldt het Dagblad van het Noorden donderdagavond.

Twee bestuurders, Marco Bottelier en Margriet Wiedemeyer, zouden vorige week donderdag hun functie neer hebben gelegd. Accare zegt dat beide partijen afspraken dat de bestuurders vertrokken om de rust in de organisatie te herstellen. Bottelier en Wiedemeyer zeggen zelf dat ze samen besloten afscheid te nemen. Inmiddels is een interim-bestuurder aangesteld en is Accare op zoek naar nog een tijdelijke directeur.

Binnen de instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie is al langer onrust. Medewerkers waarschuwden voor een angstcultuur en het vertrek van leidinggevenden. Volgens hen kwam daardoor ook de kwaliteit van de zorg aan kwetsbare jongeren in gevaar. In de afgelopen twee jaar vertrokken minstens acht mensen uit leidinggevende functies. Medewerkers meldden onder meer machtsmisbruik en het kleineren van collega’s.

Het conflict tussen de bestuurders en de raad van toezicht liep zo hoog op dat Bottelier en Wiedemeyer volgens ingewijden via de Ondernemingskamer probeerden de zes leden van de raad van toezicht te vervangen. De raad van toezicht zou op zijn beurt onderzoek hebben gedaan naar het functioneren van de bestuurders.