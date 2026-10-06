Volledig dubbelspoor Nedersaksenlijn van de baan door hoge kosten

Foto: Rob Dammers - Didam Arriva 348 extra trein 36914, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137750918

De Nedersaksenlijn wordt waarschijnlijk niet over het hele traject dubbelsporig. ProRail onderzoekt geen volledig dubbelspoor meer, omdat die oplossing te duur is.

ProRail maakte maandag bekend welke mogelijke oplossingen voor de Nedersaksenlijn doorgaan naar de volgende onderzoeksfase. Volledig dubbelspoor valt daarbij af. Dubbelspoor op delen van de route blijft wel mogelijk. Ook andere dure oplossingen worden niet verder onderzocht. Het gaat onder meer om lange verdiepte of ondergrondse spoortrajecten bij Hoogezand-Sappemeer, Bareveld-Stadskanaal en tussen Musselkanaal en Ter Apel.

In Oost-Groningen blijven meerdere mogelijke routes in beeld. Het gaat om varianten rond Veendam, Stadskanaal en Ter Apel. Er is nog geen keuze gemaakt voor een definitief tracé, stations of dienstregeling.

Ook extra routes naar Delfzijl en Eemshaven gaan niet door naar de volgende fase. Ze vallen buiten de opdracht die ProRail voor de Nedersaksenlijn kreeg. Hetzelfde geldt voor routes naar Assen, Meppel en verschillende plaatsen in Duitsland.

In de volgende fase van het onderzoek gaat ProRail onder meer kijken naar de mogelijke routes en stations, de dienstregeling, elektrisch rijden en de plekken waar dubbelspoor nodig kan zijn. De volgende onderzoeksfase moet in de zomer van 2027 leiden tot een concept. Dan volgt ook een officiële inspraakronde.

Schroeven onder Nedersaksenlijn raken los

De Nedersaksenlijn moet Groningen via onder meer Veendam en Stadskanaal met Emmen verbinden en daarna aansluiten op het treinverkeer richting Twente en Zwolle. Tussen Veendam en Emmen moet daarvoor nieuw spoor worden aangelegd. Maar de aanleg staat sinds de miljoenennota van september flink onder druk, omdat het kabinet de eerder gemaakte afspraken over het project heroverweegt. Het vorige kabinet reserveerde twee miljard euro voor de Nedersaksenlijn.

Maar door een groot tekort aan geld voor het onderhoud van de infrastructuur bekijkt het huidige kabinet alle infraprojecten opnieuw. Daardoor liggen nu ook projecten waar eerder afspraken over zijn gemaakt (zoals de Nedersaksenlijn) nu op tafel voor heroverweging. De definitieve beslissing over de Nedersaksenlijn wordt eind 2028 verwacht.