Volgende week geen treinen tussen Bad Nieuweschans en Leer

Foto: Andor Heij. Winschoten. trein naar Leer.

Tussen Bad Nieuweschans en het Duitse Leer rijden van volgende week maandag (19 oktober) tot en met zondag 25 oktober geen treinen.

Dan voert de Duitse spoorbeheerder DB Netz gepland onderhoud uit aan het spoor bij Irhove. Arriva zet vanwege de werkzaamheden aan het spoor bussen in, die stoppen bij de stations van Bad Nieuweschans, Bunde, Weener en Leer. In Ihrhove stoppen geen bussen. Tussen Ihrhove en Leer rijden taxibussen. De reistijd kan door het vervangende vervoer tot dertig minuten langer zijn. Ook zijn aansluitingen op andere treinen en bussen niet gegarandeerd.

Afgelopen maandag werd het spoor Groningen en Leer na bijna elf jaar weer in gebruik genomen. De treindienst naar het Duitse Leer kampt sinds de heropening met tegenvallers. Maandag viel een rit uit, dinsdag gooiden een meettrein van DB Netz en een persoon op het spoor roet in het eten en zondag lag het treinverkeer urenlang stil door blikseminslag.