Volgende bekerronde ver weg voor ijshockeyers GIJS na verlies tegen Utrecht

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De ijshockeyers van GIJS Groningen moeten zondagavond alles op alles zetten om de volgende ronde van de beker veilig te stellen. Zaterdagavond werd de eerste wedstrijd in het tweeluik tegen Utrecht Dragons op Kardinge met 2-5 verloren.

GIJS liep zaterdag vanaf het eerste fluitsignaal achter de feiten aan. Utrecht toonde initiatief en al in de derde minuut leidde dat tot een doelpunt: op aangeven van Wessel Copier wist Justin Evers de puck in het doel te werken (0-1). Tien minuten later werd de voorsprong verdubbeld door een doelpunt van Damian Caringi. Dat was eveneens de stand aan het einde van de eerste periode.

In de tweede periode zagen de 540 toeschouwers dat Utrecht bleef domineren. Dat zorgde al snel voor een 0-3 voorsprong toen Evers op aangeven van Finn van de Wiel en Vince van de Kraak zijn tweede doelpunt van de avond maakte. Daarna kwam GIJS wat beter in de wedstrijd. Er werden kansen gecreëerd en Max Rensch maakte de 1-3, waarmee de spanning leek terug te keren. Lang duurde dat echter niet: een minuut later stelde Utrecht alweer orde op zaken toen Brock Montgomery de 1-4 binnen schoot.

‘Strijd nog niet gestreden’

In de derde periode werd er nog twee keer gescoord. Utrecht liep eerst uit naar 1-5 via een doelpunt van Ryan Hooijmans, waarna Zahir Hup namens GIJS de eindstand op 2-5 bepaalde.

“We zullen vandaag alles op alles moeten zetten om alsnog een plek in de volgende bekerronde af te dwingen”, laat GIJS weten. “De strijd is nog niet gestreden; alles is nog mogelijk.” Vorig seizoen bleek Utrecht eveneens het Waterloo voor de Groningers in de beker, toen de Domstedelingen met 2-4 te sterk waren op Kardinge. “We blijven strijden om dit keer het tegendeel te bewijzen.”

De beslissende returnwedstrijd in Utrecht begint zondagavond om 17.30 uur.