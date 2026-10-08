Voedselbank houdt open dag op 17 oktober

Foto: Reyer Boxem voedselbank groningen vlnr Jos Meijers, Gert Noordhoff, Rolf Rozema, Elly Pastoor, Gerrit Havinga.

De deuren van de Voedselbank aan de Ulgersmaweg 57 staan op zaterdag 17 oktober open voor geïnteresseerde inwoners, mogelijk potentiële klanten en familieleden van vrijwilligers.

De mensen van de Voedselbank willen iedereen laten zien hoe de organisatie er uitziet, wat ze de klanten heeft te bieden, hoe ze werkt, wie er werken en hoe ze aan vers en houdbaar voedsel komt. Het gaat om 160 vrijwilligers, waarvan niemand wordt betaald.

De vrijwilligers staan tussen 10.00 en 14.00 uur klaar om inwoners rond te leiden en van informatie te voorzien. De Voedselbank hoopt hiermee ook de aandacht te trekken van inwoners die er (nog) geen gebruik maken, terwijl ze daar wellicht heel erg mee geholpen zouden zijn.