Vleermuizen bij Gerrit Krolbrug hebben nieuwe huisjes gekregen

Bij de Gerrit Krolbrug zijn afgelopen week vijftien nieuwe kasten opgehangen voor vleermuizen. Dit is nodig omdat volgend voorjaar 96 bomen gekapt gaan worden voor de bouw van de nieuwe Gerrit Krolbrug.

De bouw van de nieuwe brug moet in de loop van het voorjaar van 2027 gaan plaatsvinden. Rijkswaterstaat wil dan ook het gebied rondom de brug aanpakken. Voor de 96 gekapte bomen komen er 186 terug. Het is een ingreep die veel impact heeft op de natuur, zoals op vleermuizen.

Navigeren

Omdat in het gebied aan de noordzijde van de Gerrit Krolbrug veel bomenrijen staan, kunnen vleermuizen gemakkelijk navigeren. “Ze kunnen maar zo’n dertig meter ver zien”, zegt Rudmer Zwerver van Vleermuiswerkgroep Groningen. “Ze gebruiken hoge geluiden en hebben de bomen nodig om hun routes te bepalen.”

De Vleermuiswerkgroep Groningen is door Rijkswaterstaat benaderd om mee te denken over een plan, zodat de dieren veilig en op tijd kunnen ‘verhuizen’. De vijftien nieuwe kasten moeten de dieren daarom een nieuw verblijfsplekje geven voor overdag. Het gaat volgens Zwerver niet om nestkasten. “Vleermuizen maken geen nesten zoals andere vogels. De kast lijkt vanbinnen meer op een holte van een boom.”

Insecten

Een vleermuis kan de mens overigens tot dienst zijn, want hij jaagt op insecten. En dus ook op steekmuggen. “Een kleine dwergvleermuis, die je veel ziet in de stad, eet er wel tot 3.000 per nacht”, zegt Zwerver. “Dit komt per jaar neer op een miljoen muggen per vleermuis.”

Daarnaast komen vleermuizen zelf ook in grote aantallen voor in Nederland, als een van de meest voorkomende zoogdieren. Zwerver: “En dat moet je bedenken dat we in en rond de stad Groningen er wel 10.000 hebben. We kunnen ze er prima bij hebben!”