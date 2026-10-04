Vijf jaar kroegbaas Willem in café Amicitia: “Met de zaak gaat het heel goed”

Foto: ingezonden / OOG Tv

Precies vijf jaar geleden nam Willem de Valk café Amicitia aan de Noorderstationsstraat over. Zaterdagavond werd dit gevierd met een groot feest. Ondertussen is De Valk, ondanks alle uitdagingen, nog lang niet van plan om te stoppen: “Met Amicitia gaat het heel goed.”

Willem, vijf jaar kroegbaas van Amicitia. Gefeliciteerd!

“Dankjewel! En vijf jaar alweer inderdaad. De afgelopen jaren zijn voorbijgevlogen. Al moet ik wel zeggen dat het van die vijf jaar niet helemaal klopt. Ik heb inderdaad in oktober 2021 de kroeg overgenomen van Jules Carels. Maar daarvoor was ik ook al op deze plek actief. Dat maakte de overgang ook heel soepel: de mensen die hier regelmatig en graag komen, die kenden mij al. Er lag dus al een hele mooie basis.”

Dit weekend is er ook stilgestaan bij het jubileum, hè?

“Dat is inderdaad niet onopgemerkt voorbijgegaan. Gisteravond hadden we livemuziek in de kroeg van 20.00 tot 00.00 uur. Daarvoor was zanger Jacob Molema uitgenodigd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet kende. Maar in de aanloop naar deze dag is zijn naam op tafel gekomen. Jacob verzorgt met name feestelijke optredens tijdens evenementen en partijen. Omdat er zoveel positieve berichten te horen waren, ben ik al snel iemand van: laten we het gewoon doen.”

Hoe leuk is het om kroegbaas van Amicitia te zijn?

“Zelf ben ik nu zo’n twintig jaar actief in de horeca. En wat er zo leuk aan Amicitia is, dat geldt ook voor de andere plekken waar ik gewerkt heb: het contact met de mensen in je zaak. Je bent nooit alleen en geen enkele dag is hetzelfde. Je maakt van alles mee, je hoort mooie verhalen en je kunt er in je kroeg echt zijn voor een klant. Dat zorgt ervoor dat ik van de horeca houd en dat ik elke dag met plezier naar mijn werk ga.”

Toch zijn de afgelopen jaren niet makkelijk geweest: tijdens de coronaperiode de verplichte sluitingen en de afgelopen jaren de inflatie die toeslaat…

“Dat is zeker waar. En toch mag ik niet klagen. Wat betreft inflatie heb je absoluut een punt. Als eigenaar ben je constant aan het rekenen. Wat is de inkoopprijs en voor welke prijs kan ik het verkopen, zodat ik ervoor zorg dat het licht hier ook kan blijven branden? Het belangrijkste is dat het schappelijk en menselijk moet blijven. Dat zijn uitdagingen, maar tot nu toe lukt dat nog wel.”

Hoe belangrijk zijn de vaste stamgasten hierin?

“Die zijn heel belangrijk. Zij geven in die zin een kroeg een gezicht. Kijk, ik zeg altijd: iedereen is hier welkom. Of je nu geel, blauw of paars bent, jong of oud: als je het hier gezellig en leuk vindt, ben je van harte welkom. En dat gevoel van gezelligheid wordt in die zin wel bepaald door de vaste groep. En die groep wisselt ook. De samenstelling is iedere dag anders. En de ene dag is het drukker dan de andere dag. En dat zorgt ervoor dat een kroeg altijd in beweging is. Dat maakt het, denk ik, ook zo leuk.”

Wat gaat de toekomst brengen?

“Dat ik nog lang niet klaar ben. De komende vijf jaar blijf ik sowieso kroegbaas hier van Amicitia. Voor de rest zie ik het allemaal wel. Zolang ik ervan geniet, komt het vast allemaal goed.”