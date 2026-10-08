Vijf gratis speelfestivals in de herfstvakantie

Speelfestival 2026 in Groningen

Tijdens de herfstvakantie van volgende week organiseert de Speeltuincentrale samen met buurt- en speeltuinverenigingen vijf Speelfestivals in Groningen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen in Vinkhuizen, De Hoogte, Paddepoel, de Indische Buurt en Selwerd terecht voor een middag vol sport, spel en creatieve activiteiten. De Speelfestivals zijn gratis toegankelijk en voor de kinderen zijn er hapjes en drankjes. Bij slecht weer wordt het programma waar nodig aangepast.

Omdat de wijkbewoners erbij betrokken zijn heeft ieder Speelfestival een eigen programma, zodat de activiteiten aansluiten bij wat er leeft in de verschillende wijken. De festivals zijn bedoeld voor kinderen die tijdens de vakantie thuisblijven.

Ook jongeren spelen een belangrijke rol tijdens de Speelfestivals. Jongeren van 14 tot 25 jaar, de zogenoemde Speelambassadeurs, ondersteunen bij de kinderactiviteiten en helpen bij de begeleiding van de kinderen. Zo doen zij tegelijkertijd ervaring op in het werken met kinderen.

De Speelfestivals vinden plaats op de volgende locaties, steeds van 13.00 tot 15.30 uur.

Maandag 12 oktober – BSV De Apenkooi (Vinkhuizen), Zilverlaan 4

Dinsdag 13 oktober – BSV De Hoogte, Borgwal 88

Woensdag 14 oktober – BSV Paddepoel, Watermanstraat 140

Donderdag 15 oktober – BSV De Indische Buurt (DIB), Madoerostraat 16

Vrijdag 16 oktober – BSV Selwerd, Elzenlaan 72