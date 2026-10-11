Vierde nederlaag op rij voor ijshockeyers GIJS: Tilburg Trappers met 3-7 te sterk op Kardinge

Foto: Mink Elzer

De ijshockeyers van GIJS Groningen hebben ook hun vierde wedstrijd van het seizoen niet weten te winnen. Op Kardinge waren de Tilburg Trappers zaterdagavond met 3-7 te sterk.

GIJS kende een valse start. De gasten uit Tilburg namen vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief, kregen kansen en wisten er verschillende te verzilveren. In de veertiende minuut opende Jens Donders de score (0-1), en amper een halve minuut later verdubbelde Cas Staps de marge naar 0-2. Dit was ook de stand aan het einde van de eerste periode.

Tilburg loopt uit, GIJS doet wat terug

In het tweede bedrijf bleef Tilburg de bovenliggende partij. Via doelpunten van Rocco Huiskes en Maxence Berthaud liepen de Brabanders al snel uit naar een comfortabele 0-4 voorsprong. De zevenhonderd toeschouwers op de tribunes van Kardinge zagen dat GIJS zich daarna wat wist te herpakken: Mikko Lindbom zorgde voor de Groningse aansluitingstreffer (1-4). Jacky de Zwart maakte echter al snel een einde aan de Groningse illusies door nog voor het eindsignaal van de tweede periode de 1-5 op het scorebord te zetten.

Slotperiode

In de derde periode liet GIJS zich nog eenmaal van zijn beste kant zien. Mikko Lindbom vond opnieuw het net (2-5), geassisteerd door Henri Ruotsalainen en Oliver Holttinen. Niet veel later bracht Ruotsalainen op aangeven van Lindbom en Holttinen de stand zelfs terug naar 3-5. Een echte comeback zat er echter niet in: Tilburg stelde in de slotfase orde op zaken. Cas Staps en Donny van Belkom tekenden voor de 3-6 en 3-7, wat eveneens de definitieve eindstand werd.

“Het is niet het resultaat waarop we gehoopt hadden”, liet GIJS na afloop weten. “Maar we blijven samen vooruitkijken. We willen alle supporters hartelijk bedanken die gisteravond achter ons stonden.”

Door de nederlaag bezet GIJS na vier speelrondes met nul punten de elfde plaats in de competitie. Komend weekend staat voor de Groningers de eerste bekerwedstrijd op het programma; GIJS neemt het dan op tegen de Utrecht Dragons.