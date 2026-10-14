Versterking Groningse woningen loopt dit jaar weer achter op de planning

Foto via Groninger Bodem Beweging

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) meldt woensdagmiddag dat de doelstelling om dit jaar 1.750 adressen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen niet haalbaar is. De organisatie verwacht ook bij andere doelen minder resultaat dan eerder gepland.

Van de 27.938 adressen in het Groningse aardbevingsgebied die onder de versterkingsoperatie vallen, voldoen er 19.703 aan de veiligheidsnorm. Dat is 70,5 procent. Van de 19.703 adressen die aan de norm voldoen, zijn 7.959 woningen of gebouwen versterkt of nieuw gebouwd. Bij 11.744 adressen bleek uit onderzoek dat versterking niet nodig is. Bij nog eens 6.677 adressen werkt de NCG samen met de eigenaar aan een uitvoeringsplan of zijn de bouwwerkzaamheden begonnen.

Van januari tot en met augustus begon de bouw of versterking bij 814 adressen. Voor 594 adressen stelde de NCG een uitvoeringsplan vast, zodat de aannemer met het werk kan beginnen. Bij 279 adressen is de voorbereiding afgerond en kan de NCG starten met het opstellen van zo’n plan.

De versterking loopt daarmee achter op de eerdere planning. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) verwacht nog steeds dat de operatie in 2032 klaar is, maar het tempo ligt tot 2030 lager dan eerder gedacht. De NCG heeft de planning aangepast na een nieuwe analyse van de resterende versterkingsopgave. Daarin zijn meer risico’s en onzekerheden meegenomen dan in eerdere analyses. De organisatie verwacht daardoor een realistischer beeld te hebben van het verloop van de operatie.

Ook onderzoekt de NCG welke adressen extra controle nodig hebben. Het Adviescollege Veiligheid Groningen concludeerde eerder dat de NCG en betrokken ingenieursbureaus goede beoordelingen kunnen uitvoeren, maar dat er situaties zijn waarin twijfel bestaat over de betrouwbaarheid. Dat betekent niet automatisch dat een woning onveilig is. Wel kan een extra controle nodig zijn. Daarnaast bespreekt de NCG met zelfstandigen hoe zij voor de organisatie kunnen blijven werken, nu de regels tegen schijnzelfstandigheid strenger worden gehandhaafd. Aan het einde van 2026 verwacht de organisatie duidelijkheid over de gevolgen daarvan voor de planning.