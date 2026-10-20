Verhoor onder ede over omstreden drafbaancontract op 11 november: “We verwachten een goede uitslag”

Toeschouwers kijken naar de allerlaatste Groningse paardenkoersen (Foto: Bram Koster)

De drie ondertekenaars van het omstreden drafbaancontract worden op 11 november onder ede verhoord door de rechtbank. De Koninklijke Harddraverij en Ren Vereniging (KHRV) hoopt dat tijdens deze zitting eindelijk de onderste steen boven komt.

“We zijn heel blij dat het gelukt is om een datum te prikken”, vertelt Margriet Beene-de Hoog namens de KHRV. “Afgelopen maart vond de rechtszaak plaats waarbij we in het gelijk werden gesteld met ons verzoek om de drie ondertekenaars onder ede te horen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat dit al in april of mei zou gebeuren, maar de rechtbank kreeg de agenda’s van alle betrokkenen maar niet op elkaar afgestemd. Nu is het toch gelukt en komen we hopelijk te weten hoe dit contract destijds tot stand is gekomen.”

Mysterieus contract uit 2004

De kern van de zaak draait om een overeenkomst uit 2004. Volgens dat document zou de drafsportvereniging destijds afstand hebben gedaan van haar recht om voor altijd paardensport te bedrijven in het Stadspark. Jarenlang stelde de gemeente dat het originele document onvindbaar of zelfs vernietigd was, tot het in 2013 plotseling opdook, precies op het moment dat de gemeente de drafbaan wilde omvormen tot evenemententerrein. Daarna raakte het opnieuw zoek, om eerder dit jaar onder een ander nummer in een archief weer boven water te komen.

De KHRV gelooft niet in toeval. “Onze theorie is dat het document pas in 2013 is gefabriceerd”, stelde KHRV-bestuurslid Peter Delis eerder al. De vereniging voert daarvoor meerdere argumenten aan. Zo bevat het contract de handtekening van iemand die stelt nooit te hebben getekend en de gemeentelijke ondertekenaar niet te kennen. Bovendien staan er spelfouten in de namen op het contract en had de betrokken persoon in 2004 geen bevoegdheid om namens de vereniging te tekenen.

“We verwachten een goede uitslag”

Over de verwachtingen voor 11 november is Beene-de Hoog duidelijk: “Door de ondertekenaars onder ede te verhoren, hopen we helderheid te krijgen. Achter de schermen is door ons bestuur en onze jurist hard gewerkt om de zaak waterdicht voor te bereiden. Op basis daarvan verwacht ik een goede uitslag.” Het is nog onbekend of de rechtbank op 11 november meteen een uitspraak doet.

In augustus 2021 viel na 135 jaar het doek voor de paardenwedstrijden op de drafbaan. Toch geeft de KHRV de hoop niet op. “Wij gaan er nog altijd voor om de wedstrijden te laten terugkeren in het Stadspark. Dat kan prima naast de muziekevenementen die er gehouden worden. Zo heeft Jan Evert Scholten, de Groningse industrieel die het Stadspark stichtte, het ooit ook bedoeld. In principe kunnen we er zo weer beginnen; de faciliteiten zijn er.”

Dat laatste is trouwens niet helemaal waar: de jurytoren op het middenterrein werd de afgelopen jaren gesloopt. Beene-de Hoog: “Het college liet eerder tijdens een raadsvergadering weten dat de toren niet afgebroken zou worden vanwege de monumentenstatus. We hebben gezien wat die belofte waard was, want de toren is weg. Maar is dat een onoverkomelijk probleem? Nee. Jureren kan ook prima vanaf een andere plek op het terrein, dus daar valt wel een mouw aan te passen.”

Wereldrecord in 1993

Bij de KHRV droomt men intussen verder over een terugkeer. “Groningen heeft altijd een sterke band met paarden gehad. Met Groningens Ontzet vonden er vroeger grote wedstrijden plaats in het Stadspark waar publiek uit het hele land op afkwam. Ik kan me de editie van 1993 nog herinneren: toen kreeg Groningen zelfs een plek in het Guinness Book of Records. Een span van dertig paarden reed toen voor één postkoets door het Stadspark, gecoacht door topmenner IJsbrand Chardon en mede-koetsier Jan Kuipers.”

Ook vanuit de politiek wordt de datum van 11 november met argusogen tegemoet gezien. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen stelde eerder al kritische vragen over de geheimhouding rond het originele contract. Het college weigert het originele stuk namelijk openbaar te maken, terwijl de inhoud volgens de gemeente identiek zou zijn aan de kopie die al jaren rondgaat. “Wat ons betreft moet nu de onderste steen boven komen over de betrouwbaarheid van het gemeentelijk archiefbeheer en de transparantie van het bestuur”, liet raadslid Yaneth Menger al eerder weten.

Verslaggever Bram Koster maakte in 2021 een reportage over de laatste wedstrijd in het Stadspark: