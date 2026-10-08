Verdachte van geweldsdelict in J. Baart de la Faillestraat opgepakt

Foto: 112 Groningen

De politie heeft een verdachte gearresteerd vanwege de betrokkenheid bij een steekpartij in de J. Baart de la Faillestraat in de Oosterparkwijk woensdagavond.

Het gaat om een 57-jarige man uit Groningen die zelf ook gewond raakte bij het incident. Hij is behandeld in het ziekenhuis en daarna overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor.

De politie kreeg woensdag vlak voor 22.00 uur een melding van een steekpartij. Het slachtoffer werd zwaar gewond op straat aangetroffen en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte werd daarna in zijn woning aangehouden, ook aan de J. Baart de la Faillestraat. De politie heeft sporenonderzoek gedaan en is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen.