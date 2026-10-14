Verbouwing clubgebouw GYAS op punt van beginnen

Impressie via Gyas

De verbouwing van het ‘Bootenhuysch’ van roeivereniging GYAS gaat aanstaande maandag van start. Afgelopen weekend vond het Loods afscheidsfeest plaats.

Het huidige gebouw aan het Noord-Willemskanaal is inmiddels veel te klein geworden voor de grootste studentenroeivereniging van ons land. GYAS telt nu 1400 leden. De uitbreiding met zo’n 800 vierkante meter is dan ook broodnodig.

De begane grond krijgt meer plek voor de vele roeiboten en ook de kleed- en doucheruimtes worden aangepakt. Op de nieuwe bovenverdieping komen onder meer een café, vergaderruimtes en een bestuurskamer.

Op 9 november gaat de eerste heipaal de grond in. Aannemer Jorritsma levert in april volgend jaar de complete eerste verdieping af. Die is naar verwachting in juli klaar voor gebruik. De feestelijke opening vindt plaats op 28 augustus.