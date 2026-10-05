Veel interesse voor Zpannend Zernike afgelopen weekend

Zpannend Zernike liet Groningen kennismaken met wetenschap en techniek. Groningen stond dit weekend in het teken van wetenschap.

Wie altijd al eens een kijkje achter de schermen van de wetenschap heeft willen nemen, kon dit weekend terecht bij Zpannend Zernike. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober stond Groningen volledig in het teken van wetenschap, techniek en experimenten. Het evenement is onderdeel van het landelijke Weekend van de Wetenschap.

In de binnenstad waren zaterdag verschillende locaties geopend voor bezoekers. Onder meer het Academiegebouw, het Universiteitsmuseum, DOT, het UMCG, De Jonge Onderzoekers en de Faculteit der Letteren deden mee. Bezoekers konden er zelf experimenten uitvoeren, vragen stellen aan wetenschappers en kennismaken met onderwerpen die normaal gesproken achter de schermen blijven. Op zondag verplaatste het evenement zich naar de Zernike Campus.

De belangstelling voor het evenement was ook in de stad merkbaar. Zpannend Zernike trok bezoekers naar verschillende locaties verspreid over Groningen. Het festival is al jaren de Groningse bijdrage aan het landelijke Weekend van de Wetenschap.