Van smederij naar recyclen, 125 jaar machinefabriek Jansen & Heuning

Van lasertechnieken tot en met het plaatsen van installaties. Al 125 jaar draait de fabriek van Jansen & Heuning aan de Duinkerkenstraat op volle toeren en dat was donderdag reden voor een feestje.

Het bedrijf maakt machines waarmee grote hoeveelheden goederen kunnen worden vervoerd, zoals aardappelen. Het begon allemaal in 1901 als smederij in de Muurstraat in de stad. Daar richtten Van Dam en Bouwman hun bedrijf op.

Het bedrijf is in 125 jaar flink gegroeid met 45 medewerkers en producten die over de hele wereld geleverd worden.

Het bedrijf gaat na al die jaren een nieuwe stap maken. Het gaat zich richten op het maken van een transportsysteem voor het recyclen van producten.