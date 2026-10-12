Up North en Hit the North zoeken Groningse artiesten

Eén van de Groningse artiesten die ooit meedeed - Foto via Hit the North

Makers en artiesten uit Groningen, Friesland en Drenthe kunnen zich aanmelden voor Up North en Hit the North. Deelnemers krijgen coaching, een werkbudget en kansen om hun netwerk uit te breiden.

Met de jaarlijkse Open Calls willen Up North en Hit the North noordelijke makers helpen een volgende stap te zetten in hun carrière. De trajecten zijn bedoeld voor noorderlingen die zich willen ontwikkelen op het gebied van muziek, toneel spoken word, dans, film of spoken word.

Selectieronde

Na de selectieronde zullen de deelnemers een jaar werken aan hun eigen productie: van idee op papier tot volwaardige voorstelling op diverse podia en festivals. Up North is voor makers die zich bezighouden met muziek, dans, spoken word, theater, film of een combinatie daarvan. Hit the North is voor artiesten die willen groeien in de muziekindustrie.

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 22 november 2026 aanmelden. Kijk voor meer informatie en de toelatingseisen op deze website.