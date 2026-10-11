Universiteitsmuseum pakt uit in herfstvakantie: knutselen, proefjes doen en buttons maken

Foto: Erik Jaap Dijk

De herfstvakantie is begonnen en dat betekent dat het Universiteitsmuseum Groningen uitpakt met een vakantieprogramma voor gezinnen. Vanaf zondag 11 oktober kunnen kinderen en hun ouders aan de slag in de knutsel- en experimentenzaal.

“In de herfstvakantie zijn er weer een hoop activiteiten die je kunt beleven met het hele gezin”, laat de organisatie van het museum aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat weten. “Zo kun je je eigen button maken, kun je achter een microscoop kruipen om de wereld in het klein te bewonderen, of kun je door de tentoonstellingen struinen met onze gloednieuwe familieroute.”

Terug naar de jaren tachtig en proefjes doen

In het kader van de nieuwe tentoonstelling Puin Hoop gaan bezoekers terug in de tijd naar de roerige jaren tachtig. In de knutselzaal kunnen kinderen hun eigen retro-button ontwerpen om te laten zien welke muziek, game of stijl ze leuk vinden.

In de experimentenzaal kunnen deelnemers een witte labjas aantrekken om er verschillende proefjes te doen. “In het museum zie je veel Groningse wetenschappers die door de jaren heen bijzondere uitvindingen hebben gedaan. In de experimentenzaal kun je in hun voetsporen treden door meer te leren over de wetenschap en de natuur. Maak bijvoorbeeld je eigen badzout of leer meer over het menselijk lichaam.” Daarnaast is er een nieuwe familieroute door het museum uitgezet met opdrachten voor het hele gezin.

Praktische informatie

Het vakantieprogramma van het Universiteitsmuseum loopt van zondag 11 oktober tot en met zondag 18 oktober. De knutsel- en experimentenzaal is dagelijks geopend tot 16.00 uur. Het museum is geopend tot 17.00 uur. Meer informatie vind je op deze website.