UMCG vervangt ruim 2.500 infuuspompen

Foto via Intensive Care UMCG op Instagram

Het UMCG heeft in de eerste weken van oktober ruim 2.500 infuuspompen vervangen. De nieuwe pompen zijn kleiner en lichter en hebben functies die verpleegkundigen helpen om medicijnen veilig toe te dienen.

De pompen passen in nieuwe dockingstations. Daardoor kunnen verpleegkundigen een patiënt makkelijker met de pomp verplaatsen, bijvoorbeeld voor onderzoek op de röntgenafdeling of de hartkatheterisatie. De nieuwe pompen hebben daarnaast ingebouwde veiligheidsfuncties voor het toedienen van medicijnen. Die functies moeten de kans op fouten verkleinen.

Ook de systemen waarmee medicijnen en andere vloeistoffen worden toegediend, zijn vervangen. Deze systemen kunnen langer worden gebruikt. Verpleegkundigen hoeven ze daardoor minder vaak te wisselen. Dat zorgt voor minder handelingen tijdens een dienst. Ook ontstaat minder afval en is minder opslag nodig.

De vervanging van de pompen vergde ruim drie jaar voorbereiding. Tijdens de invoering hielpen medewerkers elkaar met het vervangen van de oude pompen en met het leren werken met het nieuwe systeem.