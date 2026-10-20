Uit Groningse instelling ontsnapte jongen (14) veroorzaakt zwaar ongeluk in België

Een 14-jarige jongen die ontsnapt is uit een jeugdinstelling in Groningen, heeft dinsdagmiddag een zwaar verkeersongeluk veroorzaakt in het Belgische Burcht in de provincie Oost-Vlaanderen. Bij de botsing raakten drie mensen gewond, waaronder de tiener zelf. Dat melden Belgische media.

Het ongeluk vond rond 14.00 uur plaats op de Krijgsbaan in het dorp Burcht (nabij Antwerpen). Een kleine bestelwagen met een Nederlandse nummerplaat viel daar op door roekeloos rijgedrag. Volgens ooggetuigen reed de bestuurder met hoge snelheid en slalomde hij door het drukke verkeer.

Ter hoogte van de op- en afrit van de snelweg E17 ging het mis: de bestelwagen schampte eerst een tegenligger, ramde vervolgens een voorligger en botste daarna frontaal op een derde personenauto en een andere bestelbus.

Slachtoffers bekneld

De klap veroorzaakte een enorme ravage. In de personenwagen die frontaal werd aangereden, raakten twee inzittenden bekneld. Brandweerlieden hebben de slachtoffers met redgereedschap uit het wrak moeten bevrijden. Zij zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeren volgens de politie niet in levensgevaar. De bestuurders van de overige betrokken voertuigen kwamen met de schrik vrij.

Dollemansrit van 300 kilometer

De bestuurder van de witte bestelwagen met Nederlandse nummerplaat kon op eigen kracht uit zijn voertuig klauteren. Het bleek te gaan om een jongen van amper 14 jaar oud, die eerder was ontsnapt uit een instelling in de stad Groningen.

Na een dollemansrit van ruim 300 kilometer kwam er in België abrupt een einde aan zijn vlucht. De 14-jarige jongen raakte zelf ook gewond en is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek.