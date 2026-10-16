Tweede editie Groninger bierrun: ‘Bij alle brouwerijen drinken we een heerlijk Gronings gebrouwen biertje’

Foto: TPJ Verhoeven Photography

Zaterdag vindt de tweede editie van de bierrun Groningen plaats, speciaal voor hardlopers die ook wel van een biertje houden.



Met een route van ongeveer 8 kilometer langs vier Groningse brouwerijen hebben deelnemers een mooi “calorieneutraal” uitje. De run wordt georganiseerd door biersommelier Chiara Otten en zytholoog Jens Kuiper, die zelf ook mee rennen en onderweg van alles kunnen vertellen over het bier dat bij de stops genuttigd kan worden. Om er meer over te vertellen, hadden we Chiara aan de lijn.

Groningers zijn gezellig

Hoewel vergelijkbare bierruns al eerder werden gehouden in verscheidene steden in het land, kwam de run vorig jaar voor het eerst naar Groningen. Groningers krijgen in de rest van Nederland vaak de stempel als stille en stugge mensen, maar Otten is het met dat vooroordeel niet eens: “Groningers zijn juist open en gezellig en vinden het leuk om mee te rennen.” De bier- en hardloopfanaten die vorig jaar meededen, waren zelfs zo enthousiast dat ze ervan uitgingen dat er dit jaar weer een run zou komen. En die is er dus!

Langs de Groningse brouwers

Naast dat er in Groningen veel cultuur te snuiven valt, is er ook genoeg bier om te proeven. Tijdens de bierrun komt dit mooi samen. De start is bij Folkingebrew aan het Boterdiep, waarna deelnemers via Baxbier, Martinus en Graansilo rennen om weer te finishen bij de Folkingebrew, vertelt Otten. “Bij alle brouwerijen stoppen we een even kwartiertje en drinken we een heerlijk Gronings gebrouwen biertje.”

Deelnemers hoeven zich geen zorgen te maken dat ze halverwege de tocht dronken een sloot in rennen; het bier wordt geserveerd in proefglaasjes en iedereen krijgt de tijd om het rustig op te drinken. “Het gaat niet om het zuipen, het gaat echt om de gezelligheid en het proeven,” aldus Otten.

Wie nog wil meedoen, moet er snel bij zijn: de meeste tickets zijn al verkocht. Voor meer informatie over de bierrun kun je naar de website van Bierbattle of de website van visitgroningen.