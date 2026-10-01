Twee bedrijven uit Groningen in finale voor Groninger Ondernemingsprijs

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De vijf finalisten voor de Groninger Ondernemingsprijs zijn donderdag bekendgemaakt. Onder de kansmakers zijn twee bedrijven uit Groningen. Zij strijden in november om de titel.

De eerste ondernemer is De Marne aan de Van der Hoopstraat in Stad. De bekende mosterd- en mosterdsauzenfabriek is al decennialang een gevestigde naam in Groningen. De tweede finalist is New Nexus uit Haren. Dit bedrijf richt zich volledig op digitale innovatie, softwareontwikkeling en IT-consultancy.

Naast de ‘hoofdprijs’ de Groninger Ondernemingsprijs, kunnen de finalisten dit jaar voor het eerst ook een andere prijs winnen: een onderscheiding voor degene met de meeste publieksstemmen. Iedereen in de de provincie Groningen kan stemmen op zijn favoriete onderneming.