Opvallende nieuwkomer tussen alle kleding, schoenen en geurtjes: winkel met houten bouwpakketten opent in Herestraat

Foto: Rolife

Tussen alle kleding, schoenen en parfums opent volgende week zaterdag een winkel die menig winkelaar niet verwacht. Rolife begint er een winkel met houten bouwpakketten en miniaturen.

De winkel komt aan de Herestraat 31, waar tot voor kort een outletwinkel van schoenenmerk Van Lier zat. Rolife verkoopt er onder meer bouwpakketten voor miniatuurtaferelen voor in een boekenkast, mechanische modellen en andere houten bouwwerken.

Rolife opent in Groningen zijn derde Nederlandse winkel, na vestigingen in Arnhem en Rotterdam. De nieuwe zaak opent op zaterdag 17 oktober om 10.00 uur de deuren.