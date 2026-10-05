Treinverkeer naar Leer (met opstartproblemen) hervat na bijna elf jaar

Foto: Andor Heij. Station Leer.

De spoorlijn van Groningen naar Leer is maandagmorgen na bijna elf jaar weer in gebruik genomen. Maar dat ging niet zonder slag of stoot. In de ochtend vielen twee treinritten vanuit Winschoten uit wegens een kapotte motor.

In december 2015 werd de Friesenbrucke over de Eems in Duitsland aangevaren. De brug moest vernieuwd worden en ook het complete baanvak in Duitsland werd vervangen om de maximumsnelheid van de trein te verhogen. Vanwege problemen met de ondergrond in Duitsland en stijgende kosten duurde het werk enkele jaren langer dan gepland. In de bouwperiode reden er bussen vanaf Groningen en Bad Nieuweschans naar Leer.

Het is de bedoeling dat in de toekomst de trein rechtstreeks gaat doorrijden naar Bremen.