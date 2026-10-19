Treinstoring tussen Zwolle en Groningen duurt tot diep in de nacht

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Tussen Zwolle en Meppel rijden tot na middernacht geen treinen. De reden van de treinstoring is een aanrijding op het spoor.
Voor reizigers vanuit Groningen betekent de verstoring dat zij niet richting Groningen kunnen reizen. Daarnaast kunnen mensen uit de andere provincies (behalve Friesland en Drenthe) Groningen niet bereiken.
De NS verwacht dat het treinverkeer rond 00.45 uur weer wordt hervat.
#NS Zwolle – Groningen: aanrijding. Tussen Zwolle en Meppel rijden er geen treinen door een aanrijding.
Dit duurt tot ongeveer 00:45 uur op dinsdag 20 oktober 2026.
— NSvertraging (@nsvertragingnl) October 19, 2026