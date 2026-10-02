Trein rijdt vanaf maandag weer tussen Groningen en Leer

Foto Andor Heij

Vanaf maandag rijdt de trein weer tussen Groningen en Leer. Het treinverkeer tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland lag sinds 2015 stil na de beschadiging van de Friesenbrücke bij Weener.

Afgelopen donderdagmiddag werd de herstart gevierd met een feestelijke eerste treinrit van Groningen naar Weener. Daarmee kwam na tien jaar een einde aan de onderbreking van de internationale treinverbinding.

De afgelopen jaren is aan beide kanten van de grens gewerkt aan de spoorverbinding. In Groningen ging het onder meer om spoorvernieuwing, treinbeveiliging, stations en perrons, overwegen en de versterking van de spoordijk. Ook aan Duitse zijde zijn verbeteringen uitgevoerd, met onder meer een aantal nieuwe stations.

Op werkdagen rijdt de trein ieder uur tussen Groningen en Leer. Reizigers stappen daarbij in Winschoten over. De eerste twee ritten in de ochtend en de laatste twee ritten in de avond rijden wel rechtstreeks tussen Groningen en Leer. Tussen Groningen en Winschoten rijdt de trein dan als sneltrein. De trein stopt daar alleen op Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein bij alle tussenliggende stations.

In het weekend rijdt de trein ieder uur rechtstreeks tussen Groningen en Leer. Ook dan rijdt de trein tussen Groningen en Winschoten als sneltrein, met stops op Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein op alle tussenliggende stations.