Traumahelikopter landt tussen opbouw 4 Mijl: voorbijgangers helpen hekken verplaatsen op Grote Markt

Voorbijgangers helpen om de hekken op de Grote Markt te verwijderen. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de Grote Markt is zaterdagmiddag opnieuw een traumahelikopter geland vanwege een medische noodsituatie. Het is de tweede keer in een week dat de helikopter op het plein landt.

Op het moment dat het Mobiel Medisch Team, MMT, in aantocht was, waren medewerkers op de Grote Markt druk bezig met de voorbereidingen voor de opbouw van de 4Mijl4You en de 4 Mijl. “Hekken moesten in allerijl aan de kant gezet worden om de helikopter de ruimte te geven om te landen”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl. “De medewerkers kregen bij het verplaatsen van de hekken hulp van voorbijgangers. Na de landing zijn de MMT-arts en de verpleegkundige uitgestapt om ambulancepersoneel even verderop te assisteren bij het stabiliseren van een patiënt.”

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De traumahelikopter stijgt op. Video: Martijn Postumus

Het plein werd door de politie tijdelijk afgezet om te zorgen dat niemand het landingsterrein op kon lopen. Na ongeveer twintig minuten kon de helikopter weer vertrekken. Dit kon rekenen op veel belangstelling van het publiek. Omdat het opstijgen gepaard ging met veel wind, riepen agenten en verkeersregelaars omstanders op om opgestoken paraplu’s in te klappen.

Het slachtoffer is na stabilisatie met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.