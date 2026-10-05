Traumaheli landt op Grote Markt vanwege ongeluk in binnenstad

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Bezoekers van de binnenstad kregen maandagmiddag een klein spektakeltje te zien op de Grote Markt. Een traumahelikopter landde op het bekendste marktplein van Stad.

Agenten maakten, voorafgaand aan de landing, het plein leeg van fietsers en voetgangers om de helikopter de ruimte te bieden.

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend, maar het zou gaan om een medische noodsituatie na een ongeluk. Het slachtoffer is, na stabilisatie door ambulancepersoneel en het Mobiel Medisch Team (MMT) uit de helikopter, met spoed naar een ziekenhuis gebracht.