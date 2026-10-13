TOTO geeft volgend jaar juli een concert in het Stadspark tijdens Summerstage

Foto via Summerstage (SPOT)

De Amerikaanse band TOTO treedt op zaterdag 3 juli 2027 op in het Stadspark. Het concert is de eerste act die is aangekondigd voor de derde editie van Summerstage.

De band, bekend van wereldhits als Africa, Rosanna en Hold the Line, viert volgend jaar zijn vijftigjarig bestaan met de 50th Anniversary Tour.

Met de aankondiging volgt Toto onder meer Neil Young, Snow Patrol, The Teskey Brothers, Mumford and Sons, Acda en De Munnik, die de afgelopen twee edities in het Stadspark optraden tijdens Summerstage.

De kaartverkoop voor het optreden van Totot begint komende vrijdag om 10.00 uur. Meer informatie staat op summerstage.nl.