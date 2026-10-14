Tot het weekend nog zacht weer, maar kille dagen zijn onderweg

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen wordt het weer steeds frisser. Tijdens de droge donderdag en vrijdag met een bui is het nog zacht met temperaturen rond 18 graden, maar vanaf zaterdag dalen de temperaturen en neemt de noordenwind toe.

Door Johan Kamphuis

Donderdag zijn er zonnige perioden en trekt er sluierbewolking over. Het blijft droog en het wordt 18 of 19 graden. De wind uit het zuiden tot zuidwesten is matig.

De laatste dag van de werkweek is er eerst zon en vallen er in de middag een paar buien. Het is zacht met 18 graden als maximumtemperatuur. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten later op de dag en neemt dan toe tot vrij krachtig.

Zaterdag is het fris bij 13 graden. Er waait een stevige noordenwind bij wisselend bewolkt weer. Lokaal valt een bui. Zondag wordt het nog wat frisser met 12 graden als maximumtemperatuur.

Meer daarover leest u op de weerpagina of is te beluisteren om 8.50 uur tijdens het weerbericht bij de OOG Ochtendshow.