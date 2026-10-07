Toekomst Hortus en Biotoop onzeker door tekort aan geld, raad moet snel keuzes maken

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De toekomst van de Biotoop in Haren blijft onzeker. De gemeente kijkt naar het plan van CareX en de bewoners om de Biotoop nog tien jaar op de huidige manier te laten doorgaan. Maar de gemeente heeft nu niet genoeg geld om het gebied zo te blijven onderhouden.

De gemeente kocht het terrein eind 2022. Een van de ideeën was toen om er woningen te bouwen. Daar kwam veel protest tegen. De gemeenteraad besloot daarom dat eerst naar andere mogelijkheden voor de Biotoop, de Hortus en het gebied eromheen moest worden gekeken.

De gemeente maakte daarna drie plannen voor de toekomst. CareX en de bewoners kwamen zelf met een vierde plan: Het Betaalbare Perspectief. Zij willen de huidige Biotoop tot 2038 laten doorgaan en die tijd gebruiken om de plek verder te ontwikkelen.

De gemeenteraad nam in februari drie moties aan over de toekomst van de Biotoop en Hortus. De raad vroeg het college onder meer om de plannen van bewoners mee te nemen en de natuur van het gebied als uitgangspunt te nemen.

Vijf plannen voor de toekomst

De gemeente bekijkt nu vijf mogelijkheden. De Biotoop kan nog vijf of tien jaar op de huidige manier doorgaan. Ook wordt gekeken naar een blijvende voortzetting, het eerdere plan van de gemeente en een mogelijkheid waarbij de kosten zo laag mogelijk blijven.

Bij de optie van tien jaar gaat het om het plan van CareX en de Biotoopvereniging. De gemeente kijkt of dit plan uitvoerbaar is en wat het kost. en de gemeenteraad krijgt in het tweede kwartaal van 2027 alle cijfers op een rij. Daarna moet de raad een keuze maken.

Geld voor onderhoud is niet genoeg

Het Stadhuis waarschuwt de gemeenteraad wel dat er een probleem is met het geld. De gemeente heeft inmiddels ruim 7,1 miljoen euro aan het terrein uitgegeven.

Het jaarlijkse budget van 500.000 euro is niet genoeg om de huidige situatie te blijven onderhouden. Een groot deel van dat geld gaat al op aan rente, OZB, verzekeringen en subsidie aan de Stichting Behoud Groene Hortus. Voor onderhoud is daarom extra geld nodig.

Ook het Zoölogisch lab zorgt voor haast. Het monumentale gebouw heeft een grote opknapbeurt nodig. Volgens de gemeente wordt het gebouw steeds slechter en wordt herstel duurder als de gemeente te lang wacht.

Daarom maakt de gemeente nu al plannen voor de opknapbeurt en een nieuwe invulling van het gebouw. Dat gebeurt voordat de gemeenteraad een definitieve keuze over het gebied heeft gemaakt.

De gemeente ziet het Zoölogisch lab mogelijk als een nieuw middelpunt van het gebied. Het gebouw zou bijvoorbeeld een nieuwe hoofdingang van de Hortus kunnen krijgen. Dit is nog een idee en geen besluit.

Nieuwe plannen voor Hortus en Biotoop

Voor de Hortus maken de gemeente, de Stichting Behoud Groene Hortus en de Vereniging Vrienden van de Hortus een nieuw plan. Ze bekijken daarbij twee mogelijkheden: alle functies blijven op het huidige terrein, of een deel komt in of rond het Zoölogisch lab.

Gebruikers van de Biotoop en Hortus denken mee over de plannen. Zij hebben gevraagd om te wachten met de werkzaamheden aan het Zoölogisch lab totdat de gemeenteraad over de Biotoop heeft besloten. De gemeente doet dat niet helemaal, omdat het gebouw er slecht aan toe is.

Totdat de gemeenteraad een besluit neemt, doet de gemeente alleen het noodzakelijke onderhoud. Het gaat om de veiligheid, het dicht houden van de gebouwen tegen wind en water en het voorkomen van verdere schade aan het Zoölogisch lab.

In het tweede kwartaal van 2027 moet de gemeenteraad een keuze maken over de toekomst van de Biotoop en het gebied eromheen.