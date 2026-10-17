Tijdelijke kledingzaak voor lange mensen strijkt neer in Haren

Haren krijgt vanaf volgende week een tijdelijke kledingwinkel die speciaal gericht is op lange dames en heren. Het gaat om de pop-upstore House of Tall, die zich vestigt aan de Brinkhorst.

“Van zaterdag 24 oktober tot zaterdag 7 november openen we een pop-upstore in Haren”, laat House of Tall weten. “We nemen onze nieuwste kledingcollectie mee voor zowel lange dames als heren. Ook is er een outlethoek met scherpe aanbiedingen.”

“Uit frustratie geboren”

House of Tall bestaat sinds 2018 en vloeit voort uit kledingzaak Pretty Tall. Oprichtster Inez Scheper begon het bedrijf in 2010 voor lange vrouwen. Wat startte als een webshop vanuit een zolderkamer, groeide al snel uit tot een fysieke winkel in Apeldoorn. Later werd hier ook herenmode aan toegevoegd.

“Het idee is eigenlijk uit frustratie geboren”, licht Scheper toe. “Met mijn lengte van 1,90 meter kon ik nergens leuke, goed passende kleding vinden. Dus trok ik de stoute schoenen aan en startte mijn eigen bedrijf. Het doel is dat je als lange man of vrouw hippe kleding kunt dragen en je daardoor zelfverzekerd voelt.”

Haren

De tijdelijke vestiging in Haren is bedoeld voor klanten die niet snel naar Apeldoorn reizen. “We kunnen niet onze volledige collectie meenemen. Heb je iets specifieks gezien in de webshop of een specifieke maat nodig? Stuur ons een mailtje, dan nemen we het mee naar Haren.”

De pop-upstore is gevestigd aan de Brinkhorst 12 en is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur (op vrijdagkoopavond tot 20.00 uur). Op zondag en maandag is de winkel gesloten.

Stuur ons een mailtje