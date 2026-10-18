Tijd dringt voor kerstboom op Grote Markt: “Nog geen wauw-boom kunnen vinden”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het is nog maar de vraag of er op tijd een kerstboom gevonden wordt die in december op de Grote Markt komt te staan. Twee maanden geleden begon de Groningen City Club een zoektocht naar een geschikte boom, maar tot op heden nog zonder resultaat.

“We hebben nog niet een mooie wauw-boom kunnen vinden”, vertelt Erwin van den Bergh van de Groningen City Club. “We hebben wel een aantal exemplaren bekeken, waaronder best mooie bomen, maar die zijn helaas afgevallen. De boom moet namelijk gekapt worden en met een hijskraan op een dieplader getakeld worden. Op die specifieke locaties konden kraan en dieplader er simpelweg niet bij komen. We zijn dus nog steeds volop op zoek.”

Tijd begint te dringen

Ondertussen begint de tijd te dringen. Kerstmis is weliswaar pas over twee maanden, maar vorig jaar werd de boom al op 17 november op de Grote Markt geplaatst. Dat heeft alles te maken met de opbouw van Winterstad: als die opbouw eenmaal staat, kan er geen boom meer op het plein geplaatst worden. Dit jaar begint de opbouw opnieuw rond die datum. Winterstad zelf duurt dit seizoen van vrijdag 27 november tot en met 3 januari.

Van den Bergh doet daarom een oproep: “We zoeken nog altijd naar de mooiste boom van Groningen. De exacte hoogte is daarbij niet eens het belangrijkst. Natuurlijk is hoe hoger hoe beter, maar we willen vooral een mooie boom die rondom vol en goed in de takken zit. Dat vinden we belangrijker dan een boom van achttien meter hoog. Ook met twaalf meter zijn we al ontzettend blij.”

Zoeken in het Ommeland

“De traditie dat we op deze manier naar een boom zoeken bestaat al sinds 1965”, vervolgt Van den Bergh. “We zoeken hierbij naar een boom die in een particuliere tuin simpelweg te groot is geworden. Omdat er binnen de stadsgrenzen van Groningen nauwelijks geschikte bomen staan en kappen daar niet zomaar is toegestaan, zoeken we nadrukkelijk in het Ommeland en de provincie Drenthe.”

Gezocht wordt naar een gezonde, volle Nordmann of zilverspar met een klassieke kerstboomvorm. “Omdat de boom in z’n geheel wordt weggehaald, moet de locatie goed bereikbaar zijn voor een grote hijskraan en een dieplader. De professionele kap en het transport zijn volledig gratis.”

Foto’s uit vier windrichtingen

Mensen die denken een geschikte boom in de tuin te hebben staan, worden gevraagd foto’s te sturen naar de Groningen City Club. “Belangrijk daarbij is dat de foto’s gemaakt zijn vanuit de vier verschillende windrichtingen, zodat we een goed beeld krijgen van de vorm.”

Aanmeldingen kunnen gemaild worden naar de Groningen City Club. Reageren kan nog tot eind oktober; voor die datum is gekozen vanwege de doorlooptijd van de benodigde kapvergunning.