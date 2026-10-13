Tiggelhal in Ten Boer woensdag tot de nok toe gevuld met springkussens: “Kinderen een leuke vakantie bieden”

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Rennen, klimmen, springen en vooral veel plezier maken: het kan woensdag 14 oktober in de Tiggelhal in Ten Boer. Dorpsbelangen organiseert daar een middag vol activiteiten die kinderen een onvergetelijke herfstvakantie moet bezorgen.

“Je kunt echt spreken van een traditie”, vertelt Hinry Blaauw. “Dit vindt al heel wat jaren plaats in de herfstvakantie en wordt mogelijk gemaakt dankzij een groot aantal dorpsbewoners. Dat je nu met mij spreekt betekent niet dat ik het alleen organiseer: we doen dit echt samen als dorp, met als doel om de kinderen een leuke middag te bezorgen.”

Twaalf springkussens

Kinderen tot en met 10 jaar zijn woensdagmiddag van harte welkom in de sporthal. “De entree is helemaal gratis. Of je nu wel of geen lid bent van Dorpsbelangen Ten Boer, iedereen kan zomaar naar binnen lopen. In de sporthal staan een stuk of twaalf springkussens en uitdagende hindernisbanen. Eigenlijk is de zaal tot de nok toe gevuld.”

Blaauw noemt het initiatief belangrijk: “Het is herfstvakantie, maar niet iedereen gaat of kan op vakantie. Toch vinden we het belangrijk dat ook deze kinderen volgende week, als de scholen weer beginnen, een mooi verhaal kunnen vertellen aan hun klasgenootjes. Bovendien houden we de jeugd zo lekker actief en halen we ze ook van de straat.”

Oproep voor hulp bij opruimen

Kinderen die komen spelen, wordt geadviseerd om sportkleding aan te trekken. Blaauw heeft nog wel een dringende wens: “Wat we neerzetten ontstaat en verdwijnt natuurlijk niet vanzelf. We zouden het enorm op prijs stellen als ouders of inwoners ons na afloop willen helpen met afbreken en opruimen. Dat is best zwaar werk, en hoe meer handen, hoe sneller we klaar zijn. Gedurende de middag genieten er genoeg ouders mee vanaf de zijlijn, maar het zou helemaal top zijn als een aantal van hen na afloop even blijft om de handen uit de mouwen te steken.”

De speelmiddag in de Tiggelhal aan de Sportlaan 3 in Ten Boer begint om 13.00 uur en duurt tot 16.00 uur.