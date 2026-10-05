Tien jaar na Nobelprijs Feringa: van moleculaire machines tot eigen gebouw

Het is vandaag precies tien jaar geleden dat de Groningse chemicus Ben Feringa de Nobelprijs voor de Scheikunde kreeg. Tien jaar later is hij nog altijd actief aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Het begon op 5 oktober 2016 met een onverwacht telefoontje uit Stockholm. Feringa kreeg te horen dat hij de Nobelprijs had gewonnen samen met de Franse wetenschapper Jean-Pierre Sauvage en de Britse wetenschapper James Fraser Stoddart.

De drie wetenschappers kregen de prijs voor hun onderzoek naar moleculaire machines. Dat zijn extreem kleine machines die bestaan uit moleculen. Feringa ontwikkelde in 1999 als eerste een moleculaire motor die door licht in één richting kan draaien. Met zulke kleine motoren kunnen bijvoorbeeld miniscule voertuigen worden gemaakt. In de toekomst zouden ze mogelijk kunnen helpen om medicijnen heel gericht naar een bepaalde plek in het lichaam te brengen.

Tien jaar later

Feringa is tien jaar later nog altijd actief aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek op het gebied van chemie en nanotechnologie. Ook krijgt hij nog steeds internationale erkenning voor zijn werk. Zo won hij in 2025 de Feynman Experiment Prize voor zijn onderzoek naar moleculaire bewegingen.

Ook zet Feringa zich in voor andere wetenschappers. Zo reikt hij ieder jaar de ‘Ben Feringa Impact Award’ uit. Met deze prijs worden studenten en onderzoekers beloond die hun wetenschappelijke kennis inzetten voor de maatschappij.

Zijn naam is inmiddels ook op de Zernike Campus te vinden. Het grote onderzoeks- en onderwijsgebouw van de RUG heet het ‘Feringa Building’. Het gebouw werd in 2025 officieel geopend. Het laatste deel van het gebouw wordt naar verwachting in 2027 opgeleverd.