De bekende muziek van The Pink Panther klinkt volgende week twee keer uit de Martinitoren Beiaardiers Bob van der Linde en Maurits Bunt spelen het stuk komende dinsdag en zaterdag, ter gelegenheid van een tentoonstelling in Galerie Noord.

Bob van der Linde speelt het nummer dinsdag om 12.00 uur. Volgende week zaterdag (10 oktober) speelt Maurits Bunt het stuk nogmaals.

Het idee ontstond rond de tentoonstelling PINK PILLOW, vertelt Elbrich Daems namens Galerie Noord. Voor een spotje over de tentoonstelling gebruikte Gerrit Fopma The Pink Panther Theme van Henry Mancini. Dat bracht kunstenaar Mariëlle Gebben op het idee om het nummer ook vanaf de Martinitoren te laten klinken.

Na de bespelingen van het carillon in de Martinitoren is PINK PILLOW, een tentoonstelling met fotografisch werk, sculpturen en daarnaast glas-, textiel- en papierwerk, nog tot en met 22 oktober te zien in Galerie Noord aan de Nieuwstad.