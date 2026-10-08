Terug naar het Begin, Faisel Saro en Pittig Gekruid pakken Groninger Cultuurprijzen

Foto: Niels Knelis

Festival Terug naar het Begin, beeldend kunstenaar Faisel Saro en Stichting Pittig Gekruid zijn de winnaars van de Groninger Cultuurprijzen 2026. Ze kregen woensdagavond ieder 5.000 euro tijdens een bijeenkomst in Kielzog in Hoogezand.

De Groninger Cultuurprijs 2026 is gegaan naar festival Terug naar het Begin. Het festival organiseert sinds 2008 voorstellingen en concerten op bijzondere plekken in Noord-Groningen, zoals historische kerken en dorpshuizen.

Volgens de jury weet het festival kunst, erfgoed en stad en ommeland op een bijzondere manier met elkaar te verbinden. Ook de samenwerking met lokale vrijwilligers en erfgoedorganisaties wordt door de jury gewaardeerd.

Talentprijs voor Faisel Saro

Beeldend kunstenaar Faisel Saro krijgt de Groninger Talentprijs. In zijn werk onderzoekt hij onder meer identiteit, geschiedenis en het slavernijverleden.

Zijn werk was de afgelopen jaren onder meer te zien in het Groninger Museum, tijdens Noorderzon en Oerol en bij De Doelen. De jury noemt Saro een kunstenaar met een duidelijke eigen signatuur en een groeiende landelijke bekendheid.

Pittig Gekruid

De Cultuurprijs voor Amateurkunst gaat naar Charles Goudsmit en Stichting Pittig Gekruid. De stichting geeft met projecten als Voetsporen van Nazaten en programma’s rond Keti Koti ruimte aan verhalen en gemeenschappen die volgens de jury niet altijd vanzelfsprekend een podium krijgen.

De jury ziet bij alle drie de winnaars dezelfde lijn: ze maken onbekende verhalen bekend, geven ruimte aan nieuw talent en brengen mensen met elkaar in contact.