Telefoonstoring bij UMCG, ziekenhuis bereikbaar via noodnummer

Foto: Joris van Tweel

Het UMCG is zaterdag telefonisch slecht bereikbaar via de vaste telefoonlijnen. De oorzaak is een landelijke netwerkstoring bij telecomprovider KPN die meerdere zakelijke klanten en universitaire ziekenhuizen in het land treft.

“De storing begon vrijdag aan het einde van de avond”, vertelt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Door de storing zijn wij niet bereikbaar op het vaste telefoonnummer.”

Alternatief noodnummer

Om dringende situaties op te vangen, heeft het UMCG een tijdelijk noodnummer geopend. “Dit nummer is bereikbaar voor spoedeisende en dringende zaken”, vult de woordvoerder aan. “Het gaat om telefoonnummer 050 – 302 61 61. Ook zorgverleners die een collega in ons ziekenhuis moeten bereiken, kunnen gebruikmaken van dit nummer.”

Interne en mobiele telefonie van het ziekenhuis werkt wel naar behoren. Alarmnummer 112 is wel gewoon bereikbaar.

Geen brand of hack

Volgens KPN gaat het om een ‘lokale technische storing’ op een van de netwerklocaties van het telecombedrijf, waardoor de bereikbaarheid van zakelijke klanten verstoord raakte. Om welke locatie het precies gaat en hoelang het herstel in beslag neemt, kan het bedrijf nog niet zeggen. Wel benadrukt KPN dat de storing niet is veroorzaakt door een brand of een cyberaanval.