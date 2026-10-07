Sunnemeerten Parade op zoek naar vrijwilligers

De organisatie van de Sunnemeerten Parade zoekt vrijwilligers die willen bijdragen aan deze bijzondere avond. Het gaat om de tweede editie.

De parade met lichtsculpturen, muziek en dans vindt plaats op zaterdag 7 november. De vrijwilligers kunnen aan de slag in de aanloop naar de parade en op de avond zelf. Zo kunnen ze in de weken voorafgaand aan de parade de bewoners langs de route per brief informeren over wat staat te gebeuren.

Vooral tijdens de parade zijn veel helpende handen nodig. De vrijwilligers dragen zorg voor het in ontvangst nemen van de lichtsculpturen, zij ondersteunen deelnemers, helpen bij het opbouwen van de voorzieningen op het eindpunt en helpen naderhand met opruimen.

Ervaring is niet nodig. Vrijwilligers krijgen vooraf uitleg over hun taak en werken samen met coördinatoren. Aanmelden kan via vrijwilligers@sunnemeerten.nl.