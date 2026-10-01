Stoptober vraagt mensen om 28 dagen niet te roken

Sinds 2014 is het een traditie: 1 oktober is de eerste dag van Stoptober, de landelijke campagne waarin rokers worden uitgedaagd om een maand lang te stoppen met roken en vapen.

Roken en vapen is een hardnekkige verslaving: wie 28 dagen stopt, heeft volgens de GGD vijfmaal meer kans om blijvend te stoppen. 672 duizend Nederlanders zijn chronisch ziek door roken. Het veroorzaakt onder meer COPD, hart- en vaatziekten en diverse soorten kanker. Per jaar overlijden ongeveer 20 duizend mensen aan de gevolgen van (mee)roken. Ondanks dat rookte vorig jaar nog 17,8 procent van de volwassen bevolking.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die stoppen met roken vooral behoefte hebben aan begrip van hun omgeving en aan afleiding. Daarom is tijdens Stoptober een supportteam ingezet. Die rijdt met een bus door ons land om mensen die meedoen aan Stoptober te verrassen en door moeilijke momenten heen te helpen.

Mensen die willen meedoen kunnen de Stoptober app downloaden. Die geeft elke dag een motiverende boodschap, korte check-ins om het stoppen vol te houden en tips voor lastige momenten en situaties waarin de verleiding groot is. Dit jaar is er ook een WhatsApp-kanaal. Aanmelden kan via http://www.stoptober.nl